Cambia la formula per l’approdo di Sirigu alla Fiorentina: i dettagli

Non sarà un prestito secco, ma bensì un trasferimento a titolo definitivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il cartellino di Salvatore Sirigu diventerà totalmente della Fiorentina una volta ufficializzato lo scambio con il Napoli con Pierluigi Gollini. L’ormai ex portiere partenopeo firmerà un contratto semestrale con il club viola, con opzione per un’ulteriore stagione.

Confermato invece il prestito con diritto di riscatto di Pierluigi Gollini, che passerà dall’Atalanta al Napoli.