Cambiaghi: “Sappiamo quanto è importante il derby per Empoli, ma la prepariamo come tutte le altre. Contro la Fiorentina ci faremo trovare pronti”

In vista della sfida contro la Fiorentina, l’attaccante dell’Empoli Nicolò Cambiaghi ha parlato a Pianetaempoli.it. Ecco cosa ha detto nell’antivigilia del derby: “Conosciamo bene l’importanza della sfida, soprattutto per la piazza e per i tifosi. Ma noi la stiamo preparando esattamente come tutte le altre partite, cioè in modo ottimo. Stiamo lavorando bene e siamo concentrati, sono sicuro che contro la Fiorentina ci faremo trovare pronti“.

E aggiunge: “Speravo questo salto di categoria, anche se devo ammettere che l’inizio non è stato facile. Piano piano, entrando nel gruppo, diventa tutto più semplice: ora a Empoli sono totalmente a mio agio”.