Camolese: “Se la Fiorentina non segna la colpa non è solo degli attaccanti. Lecce? Corvino ha trovato giocatori sconosciuti ma adatti al calcio italiano”

L’ex allenatore Giancarlo Camolese ha parlato a Radio Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Quando le cose vanno male si dà sempre la colpa all’allenatore, anche se le responsabilità in realtà sono da tutte le parti. In campo ci vanno i giocatori e il tecnico si aspetta semplicemente che possano rendere bene, ma purtroppo questo non sempre succede. Se la Fiorentina segna poco non è solo colpa degli attaccanti, ma significa che tutti devono fare qualcosa di più in fase di costruzione”.

E poi ha aggiunto: “Gli esterni bassi devono essere più precisi nell’ultima giocata, i centrocampisti invece devono avere la capacità di inventare il passaggio vincente. Il calcio è uno sport di squadra, non è mai il singolo giocatore a determinare in positivo o in negativo. Empoli? Si conferma una società che lavora benissimo coi giovani, dando loro spazio e facendoli rendere al massimo. Lecce? Corvino è stato bravo a trovare giocatori sconosciuti, ma adatti al calcio italiano”.