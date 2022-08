Canovi a FN: “L’arrivo di un nuovo centrocampista non sarà determinante per la Fiorentina. La società fino ad ora è intervenuta dove c’era veramente necessità”

La ricerca di un centrocampista che alzi ulteriormente il livello della squadra e il futuro di Milenkovic, il quale negli ultimi giorni sembra essere più vicino a restare in viola. Sono queste attualmente le tematiche più calde del calciomercato della Fiorentina, e Fiorentinanews.com ha voluto conoscere in esclusiva il parere in proposito dello storico procuratore sportivo Dario Canovi.

Sig. Canovi, la Fiorentina sta sondando il mercato alla ricerca di un centrocampista di qualità da regalare al tecnico Italiano. I nomi in circolazione non mancano, come quelli di Bajarmi e Lo Celso. Secondo lei chi può approdare in viola tra i profili cercati? “Quello della mezzala a mio avviso è un ruolo importante, ma non determinante. In altre zone del campo dove c’era veramente necessità la Fiorentina è intervenuta prontamente. Per questo motivo ritengo che la società abbia tempo e modo di intervenire anche qui sapendo chi cercare. Si leggono tanti nomi, ma nel calcio italiano si sa come va: 99 volte su cento i nomi che si fanno non sono quelli veri”.

Spostiamoci sul tormentone di mercato riguardante il difensore viola Milenkovic. Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore avrebbe scelto di rinnovare con i viola, allontanando così la cessione. Quale è il suo parere?

“Con il rinnovo cambierebbe tutto, guardiamo se sarà così. Tendiamo a dimenticare facilmente che manca ancora quasi un mese alla fine del calciomercato. Il campionato inizia il 14 agosto, ma le trattative possono proseguire ancora per più di due settimane. Per cui dipende molto anche da quello che può succedere in altri club, perché è chiaro che se l’Inter dovesse vendere Skriniar verrebbe poi a chiedere Milenkovic alla Fiorentina. In quel caso, e senza il rinnovo, la Fiorentina potrebbe anche cederlo visto che attualmente è a meno di 12 mesi dalla scadenza del contratto. La sua permanenza e il rinnovo sarebbero sicuramente fattori importanti, e in ogni caso la Fiorentina avrà sicuramente in mente qualcosa e non si farà trovare impreparata”.