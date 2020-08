Capello: “Thiago Silva-Fiorentina? Un bel pensiero. Due anni se li fa ancora con la sigaretta in bocca”

Thiago Silva e la Fiorentina: l’idea circola ancora seriamente? Al momento il difensore brasiliano dopo aver battuto in extremis l’Atalanta sarà ancora impegnato in Champions League. Di lui ha parlato così Fabio Capello a Sky Sport: “Se avessi bisogno di un difensore in Serie A oggi, prenderei Thiago Silva. Per due anni ancora se li fa con la sigaretta in bocca. La Fiorentina? È un bel pensiero”.

0 0 vote Article Rating