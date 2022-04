Capitan Corradini segna ancora e la Fiorentina Primavera vince con merito in casa del Torino. Viola saldamente in zona playoff

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer. Torino-Fiorentina 0-1 (81′ Corradini) FIORENTINA (1-4-2-3-1): Andonov; Kayode, Krastev, Biagetti, Favasuli; Amatucci, Corradini (C); Capasso (86′ Egharevba), Distefano (90′ Frison), Seck (72′ Agostinelli); Toci. A disp.: Fogli, Larsen, Frison, Agostinelli, Egharevba, Romani, Neri, Koffi, Sene. Allenatore: Alberto Aquilani Finisce qui! Vittoria meritata della Fiorentina Primavera che supera di misura il Torino a Biella. Decisivo ancora Corradini, che è freddissimo dal dischetto e realizza la nona rete stagionale. Fiorentina a quota 48 punti e saldamente al quinto posto in classifica, valido per i playoff 90+5′ EGHAREVBA! Incredibile la rete fallita dall’esterno ex Chievo che smarcato da Corradini conclude male e debolmente da posizione favorevolissima. Blocca Milan 90+4′ Ammonito Andonov per perdita di tempo 90+3′ Ammonito Frison 90′ 5 minuti di recupero 90′ Esce Distefano ed entra Frison. 89′ EDERA! Destro insidioso del calciatore granata dai 16 metri, molto bravo Andonov a bloccare a terra il tiro, sbucato in mezzo ad una selva di gambe 88′ Scintille Kayode-Baeten, richiamati entrambi i giocatori con il terzino viola che ha rischiato il giallo 86′ Esce Capasso, protagonista assoluto della partita. Dentro Egharevba 84′ Resta a terra Dellavalle a causa di un contatto con Agostinelli, Favasuli mette fuori ed ora riceve le cure mediche il difensore granata. Gioco che si ferma momentaneamente 83′ Punizione di Angori ribattuta dal muro viola, Edera si coordina e calcia col sinistro verso la porta di Andonov, bella conclusione ma palla alta 83′ Esce Reali ed entra Baeten per il Torino 81′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corradini non sbaglia e fa 9 in campionato! Perfetto tiro incrociato sotto la traversa! 0-1 a 10′ dalla fine! 80 RIGORE PER LA FIORENTINA. Steso in area di rigore Capasso. Tocco di Ciammaglichella che commette un’ingenuità. Netto il penalty per la Fiorentina 78′ Stavolta è Amatucci a provare la soluzione dai 20 metri, tiro potente ma non calibrato con la giusta precisione. Il pallone termina fuori alla sinistra della porta di Milan 76′ Il brasiliano Stenio Zanetti si accende e fa un po’ ballare la difesa viola, poi crossa col destro morbido ma il suo tentativo è deviato in corner. Nessuno sviluppo sulla battuta dalla bandierina dello stesso Zanetti, Fiorentina che può ripartire 73′ Conclusione stavolta col destro di Capasso, respinge Milan, murando ancora il tiro del calciatore ex Paganese che ha provato tante volte oggi a segnare, senza purtroppo riuscirci 72′ Cambio anche per la Fiorentina. Entra Agostinelli, esce Seck 71′ Cambio Torino: dentro Giorgelli fuori Anton, esce anche Akhalaia, dentro Caccavo 71′ DISTEFANO! Fuori di un soffio il tiro a giro dell’eclettico calciatore viola, che lambisce il palo alla sinistra di Milan al culmine di una stupenda azione personale 68′ Coast-to-coast di Kayode, palla sul sinistro del terzino viola che spara in porta ma viene murato. Poi Seck è in fuorigioco e l’azione sfuma 67′ Ammonito Anton per un duro fallo su Distefano 67′ EDERA! Prova a sorprendere Andonov sul proprio palo il mancino del Toro, palla fuori di poco alla sinistra del palo della porta della Fiorentina 66′ Bellissimo numero di Edera che salta con una bella giocata Seck al limite dell’area gigliata, lo stende il calciatore viola concedendo un piazzato molto pericoloso per il Torino 64′ Molto buono il pressing viola, stavolta è Reali a sbagliare in costruzione, palla recuperata dalla Fiorentina sulla trequarti dei padroni di casa: Distefano va ancora al tiro ma è una conclusione troppo velleitaria la sua che termina molto lontana dalla porta del Toro 60′ Nessun cambio per ora per la Fiorentina che ha iniziato comunque col giusto piglio il secondo tempo. I viola stanno provando a pungere: stavolta è Distefano che si ritaglia una buona mattonella dai 18 metri ma conclude centralmente, Milan para senza affanno 58′ Cambio Torino: entrato Edera, calciatore della prima squadra al rientro da un grave infortunio, fuori Gineitis 57′ Impreciso Seck nel cross, pallone col mancino spedito fuori misura sul fondo. Molte palle giocate dal senegalese ma pochissima efficacia dell’ala africana. 55′ CAPASSO! Conclusione col sinistro potente sul primo palo dell’esterno campano, para Milan il tiro, forte ma potente. Sul successivo corner non trova il guizzo giusto la Fiorentina 54′ Toci pressa bene rubando palla a Reali, però Seck è troppo macchinoso nella giocata e non sfrutta l’occasione per involarsi verso la porta granata 52′ TOCI! Corradini serve in profondità la punta viola, conclusione sul primo palo dell’attaccante, Milan mette in corner il tiro. Pericoloso il calciatore albanese, ma non è riuscito ad incrociare a dovere il tiro 50′ Va al tiro Ciammaglichella, sparando però fuori anche di molto dopo una corta respinta della difesa viola dopo un’iniziativa di Akhalaia. Toro che prova a rendersi pericoloso in contropiede 49′ La Fiorentina si trasferisce nella metà campo torinese con insistenza ma non trova i varchi giusti. Biagetti poi sbaglia in impostazione favorendo Ciammaglichella che però sbaglia la giocata 46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA! Fine primo tempo. Occasioni da entrambe le parti a Biella, ma il punteggio per ora è inchiodato sullo 0-0. Ripresa apertissima, sfida importante ed equilibrata 45′ Amatucci entra duro su Savini, ammonizione per lui 43′ Storie tese tra Capasso e il moldavo Akhalaia nei pressi della linea laterale, l’arbitro provvede a calmare i due calciatori evitando che la situazione possa degenerare 40′ Decisiva la chiusura in extremis di Reali che anticipa Toci sul perfetto traversone dalla destra di Kayode. Il centrale granata impedisce alla punta viola di depositare in rete compiendo un intervento miracoloso in spaccata ed evitando di centrare la propria porta 39′ TRAVERSA DI FAVASULI! Stupenda azione personale dell’esterno viola che si accentra da sinistra saltando secco Ciammaglichella, gran tiro a giro poi di potenza e precisione ed è decisiva la deviazione del portiere di casa Milan che mette sulla traversa la conclusione 35′ DI MARCO! Altra conclusione del Toro, col numero 8 che spara da pochi passi, respinge Andonov che poi si arrabbia con la propria retroguardia, che si è messa a sonnecchiare negli ultimi minuti 35′ ANGORI! Partita che si è accesa con prepotenza, Andonov respinge goffamente sul tiro al volo del torinese, anticipando poi il successivo tentativo di tap-in di Zanetti 34′ DISTEFANO! Bella l’iniziativa di Toci che di prepotenza entra in area granata e poi suggerisce al centro con gran precisione all’indietro per Distefano che schiaccia troppo la palla permettendo a Milan di parare 32′ Ancora un grosso brivido per la Fiorentina, stavolta a causa di un’uscita rivedibile stilisticamente e non solo di Andonov, che fa sbattere la palla su un compagno riuscendo poi a spazzare 31′ ANTON! Insidiosa la battuta di Angori, carambola in area e Anton devia sotto misura chiamando Andonov ad una grandissima parata 30′ Bella giocata di Ciammaglichella che permette a Di Marco di attaccare, intervento falloso di Biagetti, punizione molto pericolosa per il Toro 29′ DISTEFANO! Errato disimpegno del Torino e ne approfitta Distefano che anticipa Di Marco, il 7 viola controlla e prova il tiro spedendo fuori di un soffio alla destra di Milan 26′ Ennesima fuga per Distefano, non riesce a fermarlo Reali che ricorre alle maniere forti, giallo per il difensore granata 25′ Intraprendente Capasso, steso da Savini dopo tre dribbling molto belli. Punizione per la Fiorentina di cui si incarica Corradini, solito mancino pungente a rientrare ma stacca bene Anton che impedisce di intervenire agli attaccanti viola 24′ Duello molto serrato tra Toci e Anton. Il difensore romeno del Toro resta a terra ma riesce poi a riprendere la sfida 22′ Devastanti i cambi di direzione di Ciammaglichella che fa ammattire due volte Favasuli, sbagliando però poi il cross al centro: Andonov esce e controlla in due tempi in presa bassa 21′ Accelera Distefano che tra le linee sta mettendo spesso in difficoltà il Torino. Stavolta il numero 7 viola serve però debolmente Toci da una posizione in cui forse il tiro sarebbe stato una soluzione più interessante 18′ SECK! Fiorentina vicinissima al gol. E’ Capasso a penetrare in area sfruttando un gran lancio di Corradini, cross teso rasoterra dell’esterno gigliato, Seck controlla e calcia dopo aver saltato un uomo, Milan respinge quindi Reali anticipa di un istante Toci e spazza via 15′ Lancio dalle retrovie granata, Favasuli manca il rinvio disturbandosi con Biagetti e per un soffio Di Marco manca l’impatto con la sfera, il terzino viola riesce poi a spazzare via il pallone

13′ Altra ottima apertura di Amatucci per Toci, pallone profondo che avrebbe potuto permettere all’attaccante albanese di attaccare la porta ma la copertura di Dellavalle è eccellente, niente da fare per la punta gigliata

12′ Chiusura eccellente di Biagetti du Akhalaia, l’arbitro fischia un fallo totalmente senza senso al difensore viola. Incredibile vedere certi errori di valutazione da parte dei direttori di gara ad un livello comunque importante 9′ Break di Distefano che spacca in due il campo, imbucata poi per Toci: pallone un po’ lungo che permette al portiere granata Milan di uscire ed anticipare in modo provvidenziale il centravanti viola 8′ Inizio equilibrato a Torino, con le due squadre che si stanno studiando, cercando di far girare il pallone. Certamente la maggior pressione è sul Torino, ma la Fiorentina non deve farsi sorprendere 5′ Sciocco fallo di Seck su Di Marco, punizione invitante per il Toro sul versante destro dell’area viola. Palla messa in mezzo e puntuale uscito coi pugni di Andonov, che subisce anche fallo 3′ Meravigliosa l’apertura di Amatucci per Capasso, l’ala viola può accentrarsi ed entrare in area ma fallisce completamente la scelta ed i tempi, sbagliando il passaggio per Kayode, azione che sfuma 2′ Aquilani costretto a fare a meno di Bianco, espulso col Lecce. Torna dal primo minuto Seck, occasione anche per Capasso, che partirà come ala destra per accentrarsi sul piede forte 1′ Partiti! FORZA VIOLA! Pochi minuti al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina, partita importantissima per i ragazzi di Aquilani, che devono rimettersi in carreggiata dopo il brutto passo falso col Lecce TORINO (3-5-2): Milan; Anton, Reali, Dellavalle; Ciammaglichella, Di Marco, Savini, Gineitis, Angori; Akhalaia, Zanetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Andonov; Kayode, Krastev, Biagetti, Favasuli; Amatucci, Corradini; Capasso, Distefano, Seck; Toci.

In campo la Fiorentina di Italiano alle 16:30, ma anche la Primavera di Alberto Aquilani. I giovani viola, saranno di scena a Torino contro i granata, distanziati di soli cinque punti in classifica. Sarà un match tutto da vivere, e come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale e le parole dei protagonisti al termine del match!