Caputi: “La Fiorentina punta a migliorarsi e la dirigenza lo dimostra con il mercato. Maleh può crescere, serve trovare chi segnerà i gol di Vlahovic”

A Radio Bruno Massimo Caputi analizza sotto vari aspetti la Fiorentina e l’annata intensa e particolare che si appresta ad iniziare per la squadra di Commisso. “E’ una stagione anomala, imprevedibile, con uno stop di due mesi e poi la ripartenza. Il mercato è ancora lungo ed oggi si può dare solo una lettura parziale, ma le milanesi credo siano avanti alle altre compagini. Poi c’è un gruppo di squadre, Juventus, Roma, Napoli Lazio e Fiorentina che devono capire quale ruolo potranno avere in questa Serie A”.

Il giornalista romano ha poi proseguito: “Italiano ha ottenuto un risultato insperato anno scorso ma aveva meno pressione. Ora la Fiorentina parte da una posizione europea, l’obiettivo è di migliorarsi. La necessità di farlo coincide con la voglia di migliorare e di crescere della società. Nelle altre stagioni Italiano era su piazze diverse, con club inferiori, oggi la Fiorentina, e lo dimostra con le mosse di mercato già dallo scorso anno, ha dimostrato che vuole migliorarsi, non può essere più una sorpresa. Italiano può farcela ma la pressione sarà maggiore”.

Quindi Caputi ha concluso: “Cosa manca alla rosa viola? Serve capire se si può sostituire Vlahovic ed i suoi gol e avere quella pericolosità che fa la differenza. E’ importante avere una buona difesa ma serve prima di tutto segnare, per come gioca italiano. Jovic ha grandi potenzialità, viene da un momento difficile ma a Firenze può esaltarsi ed esplodere. E’ lì che si decide la stagione della Fiorentina, su quanto Jovic e gli altri giocatori d’attacco sapranno dare alla squadra. In mezzo al campo devo dire che Maleh è molto interessante e può crescere molto. Credo che la Fiorentina sia giusto mix di giocatori di qualità, giovani e più esperti. Con un certo tipo di gioco anche Mandragora può trovare giusta dimensione ed essere pedina preziosa per la Fiorentina“.