Cara Tiziana, ma come hai fatto a vedere Jovic in fuorigioco? La Penna valuta bene l’azione dell’1-0 della Fiorentina

La partita tra Fiorentina e Salernitana ha segnato il ritorno in A dell’arbitro Federico La Penna e questo sotto gli occhi del designatore Gianluca Rocchi.

Nessuna irregolarità sul gol realizzato da Bonaventura, perché non c’è fallo su Vilhena quando ha recuperato il pallone, e Ikone, che poi servirà l’assist per il compagno è in gioco.

L’errore vero lo commette il guardalinee Tiziana Trasciatti, al giorno dell’esordio in A: il fuorigioco segnalato a Jovic è grave, perché l’attaccante viola è in gioco di quasi un metro sul passaggio di Saponara. E anche in questo caso, menomale che c’è il supporto video, altrimenti sarebbe stato annullato ingiustamente un gol alla Fiorentina e per giunta decisivo per le sorti della gara.