Caressa attacca Iachini: “Non si è mai visto un allenatore dare colpa a un giocatore. Se Castrovilli si sentisse mollato…”

Il noto giornalista e commentatore Tv, Fabio Caressa è intervenuto su Sky parlando del postpartita di Fiorentina e Sassuolo e delle parole di Iachini: “Non si è mai visto un allenatore andare a parlare dopo una sconfitta per 3-1 e dare la colpa a un giocatore che ha fatto due errori. Perché è questo è quello che ha fatto, prima Pradè ha attaccato la squadra per la mancanza di impegno, poi queste parole di Iachini, che non so se è stato interpretato male ma tutti hanno capito quello. E allora ai giocatori cosa viene da pensare? Allo stesso Castrovilli? Se si sentisse mollato in un momento di difficoltà, allora diventerebbe tutto più difficile”.

