Caressa: “Italiano sbaglia la sua comunicazione: non puoi dire di aver fatto male solo gli ultimi dieci minuti. Hai perso 4-0 in casa…”

Il noto giornalista sportivo, Fabio Caressa, ha commentato sul proprio canale YouTube l’ultima giornata di campionato, tra cui la disfatta della Fiorentina contro la Lazio. Sentite cosa ha detto su Vincenzo Italiano:

“Flop Fiorentina, di Italiano in particolare. Si dice che sia un genio, fortissimo – io lo stimo, è bravo e ha fatto cose interessanti- ma sulla comunicazione non ci siamo. Anche in campo si agita troppo: escluso Conte, gli altri grandi allenatori non fanno quei grugni. E poi non puoi andare in televisione nel post partita e dire che nel primo tempo meritavi il vantaggio. Che non ti sono piaciuti solo gli ultimi 10 minuti. Perché sta in una zona di classifica che non era pensabile per la Fiorentina”.

E ancora: “Non puoi dire che va tutto bene, hai perso 4-0. E’ vero che hai giocato bene un tempo, è vero pure che ti hanno preso un attaccante che non segna mai, Jovic, però 4-0 in casa. Non si può dire che la squadra ha giocato male solo per 10 minuti perché poi diventi meno credibile con chi ti ascolta da casa“.