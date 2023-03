Caressa: “La Fiorentina è la favorita per la vittoria della Conference League. Italiano tecnico di spessore, ha aggiustato la squadra con intelligenza”

Giornalista e telecronista storico di Sky, Fabio Caressa su YouTube vede una Fiorentina proiettata molto in avanti nel cammino europeo. Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina è la favorita per la vittoria della Conference League. Questo perchè Italiano mi ha dimostrato di essere un allenatore di spessore. La squadra ha sempre giocato bene ma non riusciva a concretizzare, per questioni di tranquillità e costruzione. Italiano nel corso dell’anno ha cambiato qualcosa, ha aggiustato la squadra dimostrando di essere molto intelligente”.

E ancora: “Il tecnico viola ha studiato dove poter migliorare e cercato di fare ogni giorni un passo in avanti: prima lui, poi la squadra. E’ una cosa che non tutti hanno e fa la differenza tra chi ha successo e chi invece rimane fermo sulle proprie convinzioni. Gli faccio tanti complimenti”.