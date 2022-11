Caressa: “L’agitazione di Italiano non aiuta la Fiorentina, ma l’allenatore viola ha dimostrato…”

Sul proprio canale YouTube, il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha stilato un pagellone delle squadre di Serie A riferito a questa prima parte di stagione. Questo il giudizio sulla Fiorentina:

“Il mio voto a questa prima parte di stagione della Fiorentina è 6,5, perché ero convinto che potesse fare meglio, che potesse esprimere un gioco migliore. In questo caso dobbiamo parlare degli attaccanti, che si sono trovati meglio in Europa, soprattutto Jovic. Secondo me l’agitarsi di Italiano non facilita la serenità della squadra. Lui ha dimostrato di avere le capacità per poter diventare un grande allenatore. Ha aggiustato la squadra, il che gli fa molto onore, dimostrando di non avere un solo credo. Capisce che può migliorare la squadra in diversi modi, lo ha fatto in modo pratico portandola più vicina alla porta. Se trova continuità con gli attaccanti, allora potrà salire ancora”