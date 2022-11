Caressa premia Bonaventura: “Quando è in giornata spacca le partite. Ha sempre avuto classe ma non si è mai accontentato e si è migliorato negli anni”

Giornalista noto per volto e voce a Sky, Fabio Caressa inserisce nella propria top 11 di giornata anche il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Caressa ha commentato così la propria scelta: “Jack va un po’ a fasi alterne ma quando è in giornata è in grado di spaccare le partite. Ha sempre avuto classe, tempi inserimento. Lo conosco bene fin dai tempi dell’Atalanta ed ha sempre migliorato le proprie caratteristiche”.

Ha concluso: “Bonaventura ha perso un po’ di dinamismo negli anni ma ha miglioramento tanti aspetti tra cui quello del gol. Un giocatore che non si è mai accontentato, riuscendo sempre a crescere: questa penso sia un ottimo modo di pensare e portare avanti la propria carriera”.