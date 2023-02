Caressa: “Vicario è giovane e italiano, bisogna puntarci. Juventus? Adesso deve confermarsi”

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato sul suo canale di YouTube di Guglielmo Vicario, vecchio obiettivo della Fiorentina: “Con la tripla parata contro la Roma Vicario ha dimostrato tecnica, reattività e riflessi. In questa stagione ha fatto un passo in avanti importante e questo dipende molto dalla sicurezza. Nel momento in cui un portiere si sente sicuro, inevitabilmente rende meglio. Bisogna anche dire che i portieri delle piccole sono molto più sollecitati, però Vicario compie parate del genere molto spesso. E’ giovane e italiano, bisognerebbe che i prodotti della nostra scuola venissero presi di più in considerazione”.

E poi sulla Juventus, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, ha aggiunto: “Allegri è riuscito a far capire ai suoi giocatori il vero obiettivo: giocare non per la classifica, ma per l’orgoglio e per loro stessi. Finora la Juve ha avuto alti e bassi, adesso è attesa da una conferma. Vedremo come andrà avanti, a partire dalla partita di domenica con la Fiorentina“.