Carlo Conti: “Ho fatto una scelta di vita portando la mia famiglia a Firenze. Vi racconto di quella volta quando mio figlio per poco non diventava tifoso della Roma…”

Il noto conduttore, nonché tifosissimo viola, Carlo Conti ha rilasciato una dichiarazione di fede del suo amore verso Firenze e la Fiorentina nella trasmissione “Ciao Maschio” in onda sulle reti RAI. Sentite cosa ha raccontato:

“Ho fatto una scelta di vita portando la mia famiglia a Firenze, lasciare Roma e vivere nella mia città. Quando mio figlio aveva quattro anni, poi, successe una cosa abbastanza grave. Una volta, andando a prenderlo all’asilo, uscendo il bimbo mi disse: ‘Sai babbo, il mio amico Maurizio tifa per la Roma… posso tifare anch’io un po’ per la Roma?’. In quel momento ho capito che dovevo assolutamente tornare a Firenze”.