Carnasciali: “Con questa squadra non farebbe bene neanche Guardiola, va rifondata. Colpe ai giocatori ma la società dove la mettiamo?”

Piuttosto secco l’ex difensore viola Daniele Carnasciali, che a Lady Radio ha lasciato trasparire una certa delusione per la gestione attuale della Fiorentina: “Io mi chiedo se Vlahovic non fosse esploso, in che condizioni saremmo oggi. Nel mercato di gennaio a noi serviva un giocatore che facesse la differenza o che potesse giocare da subito, ma siamo andati a prendere Kokorin, con tutto il rispetto. Gli errori sono dei giocatori, degli allenatori per carità… ma la società dove la mettiamo? Perché poi è sempre facile scaricare le colpe su chi gioca. Commisso mi sembra anche uno bravo nella gestione delle sue aziende ma anche il calcio è un’industria e va gestito bene. Vanno presi gli uomini giusti, a tutti i livelli, e magari spendere qualcosina. A Firenze sono tutte inattese le retrocessioni, anche quando capitò a noi eravamo secondi a fine girone d’andata. Poi quando risalimmo, con una programmazione, vincemmo due coppe, andammo in Europa e facemmo ottimi risultati. Sono 4 anni che si fatica qui”.

Quindi un’opinione sul toto-allenatore: “A tutti gli allenatori di cui si parla, bisogna fargli un mercato ad hoc. Se fossi in loro non verrei se non ci fosse una programmazione giusta, anche se la piazza di Firenze è ambita. Perché De Zerbi dovrebbe venire a Firenze e lasciare il Sassuolo senza garanzie? Si potrebbe prendere anche Guardiola ma non migliorerebbe la sostanza, perché la squadra non è assemblata a modo, servono giocatori funzionali ad un progetto tecnico”.