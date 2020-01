Carnasciali: “Iachini mi ha stupito, Lirola si è liberato di un peso”

L’ex giocatore della Fiorentina, Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando di Beppe Iachini: “Sono stupito, conosco Beppe ed ero sicuro che la squadra avrebbe dato tutto. Sono colpito dal livello del gioco. Si è sempre detto che lui è un allenatore che pensa al risultato e basta, invece la squadra è bella da vedere. È stato anche bravo a recuperare giocatori che rendevano poco”.

E su Lirola ha detto: “Non capivo perchè non rendesse, forse è dipeso dal fatto che se le cose non vanno bene Firenze non è una piazza facile. Adesso si è liberato dal peso del contorno e sta rendendo. Nel suo ruolo non ci sono molti giocatori così”.