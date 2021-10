Carnasciali: “Se Biraghi avesse sbagliato il rigore ci sarebbero state mille polemiche. Alla Fiorentina dico: ‘Perché non provarci?'”

L’ex giocatore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha parlato della rotonda vittoria della squadra di Vincenzo Italiano contro il Cagliari a TMW Radio.

Queste le sue parole: “Speravo in una bella prestazione dopo la battuta d’arresto col venezia. Se Biraghi avesse sbagliato il rigore ci sarebbero state mille polemiche. Per fortuna è andata bene, Cristiano si è preso la responsabilità e ha fatto bene. Io in questo momento la Fiorentina la vedo dietro le squadre importanti, mercoledì ci sarà la Lazio e dico alla Viola: ‘perché non provarci?’ Italiano ha cambiato totalmente la squadra anche se bisogna dire che abbiamo due giocatori importanti in più che non avevamo. C’è molto di Italiano in questa squadra, sceglierlo dopo Gattuso si è rivelato corretto”.