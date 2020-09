Carobbi: “Sulla questione Chiesa c’è bisogno che qualcuno cominci a parlare. Se il progetto di Commisso è veritiero, allora può anche rimanere”

L’ex giocatore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, dal campo della Sales in occasione del Memorial Niccolò Parigi: “Come membro della squadra delle Glorie viola posso dire di essere molto felice di prendere parte a questi eventi nel ricordo di chi non c’è più. Partita con l’Inter? Iachini ha fatto le scelte che riteneva più opportune, anche se penso che quella notte non abbia dormito. Sono sicuro che potendo tornare indietro farebbe altre scelte, ma parlare dopo è troppo semplice. Vlahovic? Addossare tutta la colpa della sconfitta a questo ragazzo mi sembra eccessivo. Resta comunque il fatto che deve ancora maturare nonostante le grandi potenzialità. Ribery? Sta vivendo una seconda giovinezza. Con lui in campo la squadra ruota e tutti giocano bene. E’ un campione, uno di quelli davvero difficili da trovare. Biraghi? Sta facendo bene come d’altronde tutta la squadra. Avessimo vinto a Milano non avremmo rubato nulla. Mercato? Ci vorrebbe un altro top player come Ribery, magari un po’ più giovane. Chiesa? L’ho allenato quando aveva nove anni quindi lo conosco molto bene. Mi dispiace molto di questa situazione, certo è che qualcuno deve parlare. Che vada via o no, l’importante è che si risolva tutto col sorriso. Personalmente penso che, se il progetto di Commisso è veritiero, allora potrebbe anche rimanere”.

