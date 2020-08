Casini: “Comprendo le parole di Commisso, ma io resto ottimista. I lavori per il Centro Sportivo partiranno entro Natale”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Centro Sportivo? Al di là di quello che ha detto Commisso, io resto ottimista. Il presidente ha tutto il diritto di dire ciò che pensa e di essere rammaricato per l’allungamento dei tempi, ma io so che la strada intrapresa è quella giusta. Il sovrintende Pessina ha espresso un parere favorevole, quindi penso che più di così non si possa proprio fare. A Commisso e alla Fiorentina in questo momento interessa più il Centro Sportivo che lo stadio, perché si tratta di un luogo che metterà insieme tutte le squadre rappresentando quindi le fondamenta del progetto viola. Vorrei dire con chiarezza quelle che saranno le tempistiche: entro Natale sicuramente partiranno i lavori veri e propri”.

