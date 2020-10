Casini: “I lavori sono già partiti, la Fiorentina ha cinque anni di tempo per costruire, ma vuole fare in fretta”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto a Italia 7 parlando della situazione Centro Sportivo: “I lavori sono già iniziati con la ristrutturazione della Villa per la quale è stata necessaria una segnalazione certificata di inizio attività. La Fiorentina ha cinque anni di tempo per iniziare a costruire, ma la società ha dimostrato che vuole fare in fretta, fra tre mesi lo scopriremo”.

E ancora: “La Fiorentina non solo sosterrà tutti i costi, ma si occuperà degli oneri di urbanizzazione che ammontano a 2,2 milioni e dell’Imu da versare al Comune di Bagno a Ripoli. In questo modo la società si patrimonializza e dispone di un asset importante, un bene di proprietà che rende più robusta la struttura viola”.