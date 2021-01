Casini: “Tra un mese la prima pietra del nuovo Centro Sportivo. Difficile finire i lavori entro il 2021, ma il progetto…”

A Tele Iride ha parlato il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, intervenendo anche sul nuovo centro sportivo della Fiorentina che nascerà nel comune alle porte di Firenze. Queste le sue parole: “Dall’11 gennaio possiamo tranquillamente contare 30 giorni per la posa della prima pietra del centro sportivo. Lavori finiti nel 2021? Sarà difficile. È un lavoro così importante, un investimento così grande, non so se basteranno 11 mesi per ultimarlo. Spero che i lavori, che inizieranno a febbraio, possano durare un anno o poco più. Sarà il centro sportivo più bello e grande d’Italia. Siamo ad un livello top, un centro sportivo così lo possono vantare soltanto Tottenham, Real Madrid e Ajax“.

