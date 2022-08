Casotti: “La Fiorentina non può permettersi di non raggiungere i gironi di Conference”

Il giornalista di DAZN Federico Casotti, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato di Fiorentina e del Twente, avversario della Viola nel ritorno dei preliminari di Conference League.

“L’inizio del campionato a Ferragosto ha concesso alla Fiorentina di presentarsi alla sfida con gli olandesi non troppo indietro dal punto di vista fisico. Non valendo più il gol in trasferta, è un aspetto che ha reso più gestibile il fatto di aver incassato una rete in casa. Per me il discorso qualificazione è ancora aperto, ma la Viola vista nella prima mezzora non può avere paura”.

Continua così Casotti: “L’errore che la Fiorentina non deve mettere è quello di fare calcoli: la Viola non può permettersi di non passare il turno, il come ce la farà ha un’importanza secondaria. In questa fase di stagione conta solo il risultato, non centrare i gironi significherebbe cominciare la stagione in modo amaro. Le parole del tecnico del Twente? Parlare di Inferno dantesco mi è sembrata un po’ un’esagerazione, non è sicuramente una delle tifoserie più calde d’Olanda“.