Casotti: “Se bisogna cambiare tanto per farlo, proverei a rilanciare Jovic. La serenità in casa Fiorentina…”

A Radio Toscana ha parlato il giornalista di DAZN Federico Casotti in merito alla situazione in casa viola: “La Fiorentina ha proprio bisogno di un terminale che concretizzi. L’avventura di Jovic è stata influenzata dal rigore mancato contro la Juventus più di quanto si creda. Sta cercando il rilancio alla Fiorentina, ma dopo il gol alla Cremonese, l’errore decisivo in una partita importante come quella contro i bianconeri ha pesato. Il Real Madrid ci aveva visto qualcosa. Se bisogna cambiare tanto per cambiare, a questo punto cercherei di rilanciarlo”.

E ancora: “Credo sarà un campionato strano, vista la pausa per il Mondiale. Faccio fatica a vedere un gruppo di squadre che possono mantenere una leadership costante. Penso che la serenità parta dal fatto che ancora ci sia tempo. Cabral? E’ stato accolto con diffidenza, arrivando da un campionato inferiore. Poi a mio parere stiamo parlando di un giocatore che può stare nei piani viola e on ha avuto le chance giuste”.