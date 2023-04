Cassano risponde a Mourinho: “Hai fatto un’altra figura di m***a, come quando fai giocare le tue squadre”

Puntuale e nemmeno troppo velata è arrivata la risposta di Antonio Cassano a Josè Mourinho, che dopo la partita col Torino aveva fatto un’allusione a un diverbio tra l’ex calciatore e l’ex attaccante dell’Inter Marko Livaja. Queste le parole di Cassano su Instagram: “Con Livaja ho litigato, ci siamo detti delle parole, di tutto e di più. Ma dopo due giorni amici come prima e siamo andati avanti. Non siamo mai arrivato allo scontro fisico, per cui (e qui si riferisce a Mourinho, ndr) digli a quel coniglietto che ti racconta le cose che dice solo ca***e, e tu hai fatto un’altra figura di m***a oltre a come fai giocare le tue squadre. Ma questa è una questione secondaria che svilupperemo alla BoboTV. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, caro Mourinho; lo dico a te e ai naviganti”.