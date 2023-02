Cassano: “Se l’Inter vuol cambiare rotta, via Inzaghi e poi andare a Firenze a prendere Italiano”

La scorsa estate, Vincenzo Italiano ha firmato un importante rinnovo contrattuale con la Fiorentina. Ma c’è chi lo candida per altre panchine in vista della prossima stagione.

L’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ha fatto il endorsement per la guida dell’Inter: “Il problema grande dei nerazzurri – ha detto Cassano sulla Bobo TV – è solo all’allenatore: è lui il problema più grande. A febbraio l’Inter è a meno 18 dal Napoli, è un disastro clamoroso, non scherziamo. Se la formazione milanese vuol cambiare rotta c’è la possibilità di farlo. De Zerbi dove sei a Brighton? Arrivo con l’aereo. Non si vuole muovere? Vado a Firenze a prendere Italiano“.