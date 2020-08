Castrovilli, c’è la maglia numero dieci che ti aspetta. Pronto un nuovo, ulteriore, contratto da top player

Gaetano Castrovilli ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina non molto tempo fa, ma potrebbe non essere finita qui. Il centrocampista è diventato contemporaneamente uno dei gioielli del mercato italiano ma anche l’elemento simbolo sul quale costruire il futuro della squadra viola.

Come ricorda La Repubblica, piace tanto in Serie A: alla Juventus, all’Inter e alla nuova Roma di Friedkin che pensa in grande e vorrebbe potenziare velocemente l’organico. Ma Castrovilli è uno dei prescelti, su di lui la Fiorentina non ha cambiato posizione: non c’è un prezzo, è incedibile. Per lui è pronta la maglia numero 10 e c’è già in ponte l’idea di blindarlo con un nuovo contratto, da top player, fino al 2025.