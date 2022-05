Castrovilli: “Continuano i progressi, sono carico per le prossime settimane. Tifo super contro la Roma” VIDEO

Il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha comunicato le sue condizioni fisiche tramite un contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram, tre settimane dopo il suo intervento al ginocchio.

“Ultima settimana davvero positiva, compresa la bella vittoria dei miei compagni di squadra al Franchi contro la Roma, con tifo super. Per quel che mi riguarda, continuano i progressi. Mi sono allenato tutti i giorni al centro sportivo con Stefano e Simone, fisioterapisti della Fiorentina, che mi stanno aiutando tantissimo. Continua ad aumentare anche la percentuale di estensione della gamba: sono super carico per affrontare le settimane che ho di fronte! Grazie ancora a tutti per il sostegno, qui sui social e non solo”.