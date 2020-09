Castrovilli dà forfait in Nazionale e torna a casa: ecco il problemino del centrocampista viola

Avventura già finita per Gaetano Castrovilli che ha lasciato il ritiro della Nazionale per qualche acciacco fisico che l’avrebbe lasciato fuori anche dalla sfida con l’Olanda di lunedì prossimo. Ieri sera il centrocampista viola era solo in tribuna, nel “suo” stadio, dove l’Italia ha pareggiato con la Bosnia, oggi invece il forfait definitivo: secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com per lui si tratta di una lieve tendinite, legata ai carichi di lavoro di inizio stagione. Di fatto sarà un ritorno veloce, essendo gli azzurri ancora a Coverciano in ritiro. Il problema non dovrebbe essere di grave entità ma Iachini incrocia comunque le dita perché per l’esordio con il Torino la Fiorentina dovrà già fare a meno dello squalificato Amrabat, con un Pulgar ancora in attesa del tampone negativo.

