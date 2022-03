Castrovilli, la Fiorentina pronta ad offrire il rinnovo. La svolta con Italiano e il mental coach

Tra le note più liete dell’ultimo periodo in casa Fiorentina c’è sicuramente Gaetano Castrovilli. Dopo aver attraversato un periodo difficile nella prima parte di stagione, adesso finalmente la condizione del numero dieci viola sembra essere tornata quella ottimale grazie al lavoro di Vincenzo Italiano e del mental coach.

Per il tecnico viola il centrocampista pugliese è una pedina importante, visto che ha giocato dal 1’ tutte le ultimo otto partite della Fiorentina. Una continuità che finora non si era mai visto, ma che si può spiegare anche con la volontà del club e dello stesso Italiano di schiarirsi le idee. Anche perché il contratto di Castrovilli è in scadenza nel 2024 e serve prendere una decisione entro la fine dell’estate, per non evitare un nuovo caso Vlahovic.

La Fiorentina vuole capire se fare di Castrovilli un pilastro per il futuro o se, invece, mettersi in attesa di eventuali offerte. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.