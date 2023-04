Castrovilli: “La partita di Monza ci deve servire da insegnamento, non possiamo avere cali di attenzione”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli è intervenuto a SportMediaset prima della semifinale di ritorno contro la Cremonese per commentare la condizione della squadra viola: “Ritengo che negli ultimi mesi ci sia stata una ripresa di un gruppo eccezionale, dalle difficoltà ne siamo usciti forti e vincenti. La gara persa a Monza ci deve essere di insegnamento, non possiamo avere cali di attenzione. Siamo abituati ad andare forte, e così mettiamo in difficoltà chiunque”.

E sul pubblico presente stasera al ‘Franchi’ afferma: “Noi ne siamo felicissimi, vogliamo festeggiare a fine gara”.