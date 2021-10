Castrovilli lancia i segnali giusti

Finalmente ci siamo: Gaetano Castrovilli torna a disposizione pienamente. Il centrocampista della Fiorentina ha definitivamente messo da parte il brutto colpo di Genova, quel terribile schianto contro il palo che gli ha procurato un trauma addominale e alcune complicazioni successive che lo hanno costretto a rimanere fuori dai campi per oltre un mese.

Il giocatore è pronto per riprendersi il proprio posto in mezzo al campo anche se, è possibile che Italiano lo reinserirà in maniera graduale, quindi non lanciandolo subito tra i titolari fin dalla prossima partita (ipotesi questa, comunque da verificare).