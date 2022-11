Castrovilli, ormai ci siamo: “Finalmente sono tornato al cento per cento con voi” – FOTO

Non è la prima volta, da quando si è infortunato, che Gaetano Castrovilli posta su Instagram una foto mentre si allena. D’altronde già da un po’ di tempo il centrocampista della Fiorentina è tornato in campo insieme alla squadra, con l’obiettivo di rientrare dopo il Mondiale.

L’ultima foto pubblicata, però, ha qualcosa di speciale: si vede Castrovilli con la pettorina e il pallone tra i piedi, probabilmente durante una partitella o comunque un’esercitazione tattica. Ma, soprattutto, sono importanti le parole che accompagnano l’immagine: “Come un bambino che tocca la palla per la prima volta… finalmente al 100% con voi“.

Non ne possiamo certo trarre deduzioni mediche certe, ma l’impressione è che la parole di Castrovilli lascino intendere una ripresa se non del tutto almeno quasi completa dell’attività. E noi non vediamo l’ora di vederlo di nuovo in campo.