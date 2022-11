Castrovilli presente nel torello con la squadra. Intanto Dodo ha optato per un colore di capelli decisamente vistoso

Questa mattina la Fiorentina è scesa in campo al Centro Sportivo Davide Astori per preparare la partita contro il Milan, l’ultima prima della sosta per il Mondiale. La società viola, attraverso i propri canali social in diretta ha mostrato qualche minuto dell’allenamento viola. Riccardo Sottil ha preso parte all’attivazione muscolare insieme ai compagni, ma a San Siro non sarà della partita.

Buone notizie per Gaetano Castrovilli, che è tornato a svolgere qualche esercizio con il gruppo, i particolare stamani il torello. Ci sono tutti i presupposti per rivederlo al meglio nel 2023. Infine, nota di colore (vera a propria), la tinta di capelli per Dodo, che ha optato per un biondo platino.