Castrovilli si allena regolarmente… e gioca anche la partitella! Nico Gonzalez in gruppo, ma a San Siro non ci sarà

Ultime dal campo in vista di Milan–Fiorentina. Quest’oggi la squadra di Vincenzo Italiano si è allenata insolitamente al Centro Sportivo, e non allo stadio come succede di solito il venerdì a causa della partita di rugby tra Italia e Australia. La notizia più importante riguarda Gaetano Castrovilli che, stando a quanto riporta Radio Bruno Toscana, non solo si è allenato con il gruppo ma ha addirittura giocato la partitella.

Regolarmente in gruppo anche Nico Gonzalez, che però come sappiamo si rivedrà solo nel 2023 dopo il Mondiale a cui parteciperà con la sua Argentina. Verranno invece valutate nei prossimi giorni le condizioni di Gollini, ancora alle prese con qualche problema fisico, per capire se potrà essere convocato anche se ovviamente a San Siro giocherà Terracciano.