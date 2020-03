Castrovilli: “Voglio continuare con la Fiorentina. Il ricordo più bello rimane il mio primo gol in Serie A contro il Milan”

A Sky Sport ha parlato il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Tra quarantena e ricordi della stagione, ecco le dichiarazioni del numero 8 viola: “Abbiamo avuto paura, ma dobbiamo seguire le regole per uscirne tutti insieme. Devo realizzare tutt’oggi quello che mi è successo in questi ultimi mesi, dalla Serie B alla Serie A fino alla Nazionale. Il ricordo più bello rimane il mio primo gol in campionato a San Siro. Montella mi ha insegnato a credere in me stesso, mentre con Iachini sono migliorato tanto a livello tattico. Voglio continuare così sia con la Fiorentina che con l’Italia. Spero nel migliorarmi e nel limare i punti deboli, come essere più cinico sotto porta, convincendo Mancini per l’Europeo del prossimo anno.