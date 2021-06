C’è anche chi si sbilancia: “Domani Italiano sarà allenatore della Fiorentina”

Comunque vada, non sarà una telenovela: nelle prossime ore/giorni la Fiorentina avrà il suo nuovo allenatore e molto probabilmente sarà proprio Vincenzo Italiano. Il Corriere Fiorentino si lancia con decisione in questa affermazione, indicando già in domani la giornata buona per la concretizzazione dell’affare. Un milione allo Spezia per la clausola, in una sorta di “selezione naturale” (come la descrive il quotidiano) dove passare da predatori a predati è molto facile e in questo caso la Fiorentina farà la voce grossa con il club ligure, portandogli via l’allenatore. Senza scorrettezze ma facendo valere il proprio status maggiore.