C’è confusione in casa del prossimo avversario della Fiorentina, ma Cellino smentisce: “Il Brescia non sarà venduto”

Sarà il Brescia il prossimo avversario della Fiorentina per questa ripartenza della Serie A. In casa del club lombardo le acque non sembrano però essere tranquille, con alcune notizie che questa mattina volevano la cessione del club da parte del presidente Massimo Cellino. Non si è fatta attendere la replica dello stesso numero uno delle Rondinelle, che con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che “la Società (Brescia n.d.r.) smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di comunicazioni false, tendenziose e prive di ogni fondamento”.

