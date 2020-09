C’è un vero e proprio esercito in attesa di collocazione: l’arduo compito di Pradè si trasforma in priorità

C’è poco da fare, uno dei compiti principali del ds viola Daniele Pradè è quello di sfoltire la rosa, anche quest’anno. Sul “groppone” del club viola infatti ci sono ancora tutta una serie di giocatori su cui aveva puntato Corvino, con contratti vicini alla scadenza ma ancora non esauriti nella loro validità. Parliamo di Cristoforo (scadenza nel 2021), Dabo (2021), Eysseric (2022) e Saponara (2022): se il burkinabè vicino ormai al Benevento, per gli altri sembra difficile trovare una collocazione o almeno sarà più facile trovarla a fine mercato. La Gazzetta dello Sport indica come prioritaria però la fase di liberazione da questo fardello che pesa a livello economico sulle casse gigliate. Anche di questo dovrà tenere conto dunque la Fiorentina in fase di acquisti sul mercato.

