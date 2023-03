“C’è un’unica soluzione, rifare il Franchi con la Fiorentina dentro. Costa di più? Ma avete idea delle spese che dovranno sostenere i tifosi viola?”

“Chi rimborsa i tifosi che seguiranno la Fiorentina fuori casa per 100 partite in due anni? E soprattutto, perché nessuno ne parla?”. Sono le domande che si fa il giornalista Alberto Polverosi, in un commento relativo alla vicenda Franchi, pubblicato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Polverosi aggiunge sul fatto che i viola dovranno giocare per due anni fuori dal proprio stadio: “Pensate a Empoli: 20-25 mila tifosi che alla stessa ora piombano in una città di 48 mila abitanti. Qualcuno ha idea di cosa può accadere?”.

Le sue conclusioni sono: “C’è un’unica soluzione, rifare il Franchi con la Fiorentina dentro. Un pezzo per volta, come è successo a Udine, ma come è successo anche a Firenze quando lo stadio venne ristrutturato. Costa di più, dicono. Ma se fanno bene i conti, tenendo presente l’aspetto calcistico, le spese dei tifosi e quanto ci rimette la Fiorentina, forse non costa tanto di più”.