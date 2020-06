Ceccarini: “Amrabat bella operazione, ora bisogna vederlo nel contesto. E’ stato bravo Juric perchè…”

Il noto giornalista fiorentino Niccolò Ceccarini, è intervenuto a TMW Radio: “Amrabat mi piace molto. Dobbiamo dire bravo a Juric perchè ha valorizzato tanti giocatori: Rrhamani, Kumbulla e anche Di Carmine è migliorato. Amrabat penso che sia una bella operazione, ma bisogna sempre vedere il giocatore nel contesto di squadra se si dimostra tale. A Verona non si conosceva troppo, ora ti aspetti molto da lui anche perchè l’hai pagato tanto.”

Parlando poi dell’ex viola Marcos Alonso ha aggiunto: “E’ la prima scelta per l’Inter perchè il giocatore avrebbe piacere di tornare in Italia. C’è un 50% di possibilità che arrivi lui in nerazzurro”