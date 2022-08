Ceccarini: “Con l’impegno della Conference la Fiorentina prenderebbe un altro difensore. Bianco rinnoverà e resterà almeno fino alla pausa per il Mondiale”

Il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Toscana per il consueto punto sul mercato della Fiorentina: “Il passaggio del turno in Conference League potrebbe legarsi al mercato viola per quanto riguarda la difesa. Da quello che ho raccolto e che penso, la Fiorentina ritiene che con la competizione europea da gestire ci sarebbe bisogno di un altro difensore centrale. Per il solo campionato invece si ritiene che gli uomini attuali possano bastare, anche se secondo me un altro difensore andrebbe preso a prescindere”.

E poi sulla mezzala ha aggiunto: “I nomi sono sempre quelli, ma ad oggi Barak è più avanti rispetto a Bajrami. In questo momento l’ambiente è concentrato sul campo, tra Twente ed Empoli, per cui credo che la mezzala arriverà settimana prossima salvo accelerazioni improvvise. Uscite? Benassi è stato offerto allo Spezia che però ha altri obiettivi. Possiamo poi dire che Ranieri non rientra nei piani della Fiorentina e che Bianco invece rinnoverà a breve il suo contratto, rimanendo in rosa almeno fino allo stop per il Mondiale”.