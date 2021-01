Ceccarini: “La Fiorentina ha cambiato idea su Malcuit”

Il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi anche sulla Fiorentina.

Questo il suo pensiero: “Malcuit? Andrà via in prestito, è questa la volontà del Napoli. Bisogna capire solo se sarà un trasferimento a titolo temporaneo o se chi lo prenderà potrà poi riscattarlo. Nei giorni scorsi la Fiorentina ha mostrato il proprio interesse per Malcuit, ma adesso la società di Commisso sembra aver cambiato idea e sarebbe più propensa a prendere Conti“.

Ceccarini parla anche del futuro di Milik, in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione: “La Juventus è interessata, ma De Laurentiis non ha cambiato idea e vuole quindici milioni di euro. Il polacco deve scegliere se andare in scadenza o andare via nei prossimi giorni. Nel caso in cui optasse per andarsene a parametro zero, la Juventus sarebbe la favorita in estate”.