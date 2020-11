Ceccarini: “La Fiorentina prenderà un attaccante a gennaio soltanto in un caso. Pedro resterà al Flamengo”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Il rientro di Pezzella è importante perché è un elemento imprescindibile per la difesa viola. Chi gioca in attacco? Se stesse bene, potrebbe avere un vantaggio Vlahovic perché è questa l’idea che ha in testa Prandelli. Anche se Cutrone, non essendo stato in Nazionale, ha qualche chance: l’attaccante del Milan però, avrà sicuramente più spazio rispetto alla precedente gestione tecnica. Milik verso l’Inter? Non è così sicuro come viene detto da qualcuno. Non ho riscontri su questo affare, i nerazzurri non sono in grado di spendere così tanto per un giocatore che farebbe il vice-Lukaku. Una soluzione potrebbe essere l’inserimento di una contropartita tecnica, ma il Napoli ha rifiutato Vecino. La Fiorentina interverrà sul mercato a gennaio? In quest’inizio di stagione gli attaccanti hanno faticato molto, devono sicuramente cambiare marcia. Il 4-3-3 può dargli un’opportunità, se dimostreranno di aver appreso la cura Prandelli allora il club potrebbe non intervenire per migliorare il reparto. Se invece ci saranno ancora difficoltà, qualche riflessione verrà fatta. E se dovesse arrivare il Piatek della situazione, uno tra Vlahovic e Cutrone dovrà pensare di andarsene. Pedro? Alla fine resterà al Flamengo, con la Fiorentina che riuscirà anche a fare una plusvalenza”.