Ceccarini: “La Fiorentina sta spingendo per Gattuso, ma lui non è convinto. Il rischio di un’altra stagione come questa esiste”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio del futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Il Milan è interessato a Zapata, ma secondo me farebbe meglio ad andare su Vlahovic. Il prezzo sarebbe più o meno lo stesso, circa 40 milioni, però il serbo è un classe 2000 e quindi rappresenterebbe un investimento più a lungo termine rispetto a Zapata. Se il Milan facesse un investimento per Vlahovic, in attacco sarebbe a posto per un bel po’ di tempo”.

E poi ha aggiunto: “Che la Fiorentina voglia puntare su Gattuso per la prossima stagione è un dato di fatto, la dirigenza sta spingendo tanto. Tuttavia i matrimoni si fanno in due, e da quel che so ad oggi il tecnico del Napoli ha qualche perplessità sull’ipotesi di andare a Firenze. E’ vero che la società viola è stabile e ambiziosa, però è vero anche che ha palesato tantissimi limiti negli ultimi due anni. Se Gattuso fosse stato l’allenatore viola in questo campionato si sarebbe dimesso dopo tre mesi, e il rischio che si ripeta una stagione simile esiste”.