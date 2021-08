Ceccarini: “Nastasic al posto di Milenkovic non mi entusiasma affatto. A quelle cifre avrei preso Lovato. Pulgar? Può essere lui l’uomo d’ordine della Fiorentina”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Toscana a proposito del calciomercato della Fiorentina:

“L’operazione di mercato che riporterebbe a Firenze Nastasic al posto di Milenkovic non mi entusiasma affatto. Nastasic insieme ad un giovane promettente allora può anche starmi bene. Io francamente avrei preso Lovato, a 8 milioni più tre di bonus. Un 2000 a quella cifra lì l’avrei preso subito. E’ un giovane di prospettiva e non è un caso che lo abbia preso l’Atalanta“.

Sul fantomatico regista: “Pulgar ha buone possibilità di rimanere a Firenze. Può essere lui l’uomo d’ordine della Fiorentina della prossima stagione. Non dispiace ad Italiano che dovrà vederlo in campo e conoscere il giocatore. Tuttavia, se si vuole aumentare il livello qualitativo di questa squadra, servono due/tre elementi di livello, altrimenti si deve sperare che Italiano faccia qualcosa in più per il suo potenziale”.

In conclusione: “Oggi il mercato italiano dipende dal calcio inglese. Dall’Inghilterra possono arrivare i soldi per muovere il calciomercato italiano. I club di Premier hanno messo gli occhi addosso a Romero, Lukaku e Vlahovic, tanto per fare tre nomi, e con i soldi messi in circolo dalla cessione di uno di loro può smuoversi l’intero mercato della Serie A“.