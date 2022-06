Ceccarini: “Nel nuovo contratto di Italiano non ci sarà la clausola rescissoria. Sul portiere la Fiorentina ha cambiato idea più volte”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini si è soffermato sulle mosse di casa Fiorentina nel corso dell’intervento a Radio Toscana.

“Nel prossimo contratto di Italiano con la Fiorentina non ci sarà nessuna clausola rescissoria. L’incontro tra il procuratore di Saponara e la dirigenza non ha portato alla fumata bianca, ma la mia sensazione è che alla fine arriverà l’intesa sulla base di un contratto annuale con opzione per un’altra stagione”.

Prosegue così Ceccarini: “Portieri? Si era parlato di Vicario, ma gli alti costi hanno frenato la trattativa. Discorso simile per Gollini, su cui è subentrato il Monza: per questo, adesso l’ipotesi Milinkovic-Savic è davvero da seguire e inoltre il serbo piace anche a Italiano. Cragno è stato vicino, ma non si sono trovati gli accordi sulla formula dell’affare”.