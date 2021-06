Ceccarini: “Per il prossimo centrocampo viola, Sensi è un nome caldo. E per l’Inter sarebbe anche cedibile…”

Il giornalista Niccolò Ceccarini a RTV38 ha parlato così del mercato viola: “Continuo a pensare che per quanto riguarda il centrocampo, i dirgenti della Fiorentina abbiano ben in testa il nome di Stefano Sensi. Il problema del centrocampista dell’Inter, è che è un calciatore talmente bravo quanto sfortunato dato che è continuamente alle prese con problemi muscolari. Ad ogni modo, Sensi per l’Inter è cedebile”.