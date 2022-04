Ceccarini: “Se la società avrà l’ambizione di fare sempre meglio, non ci saranno problemi a blindare Italiano. Su Odriozola il nodo è l’ingaggio che la Fiorentina si dovrebbe caricare integralmente se…”

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato a Radio Toscana delle mosse della Fiorentina sul fronte calciomercato, tra il rinnovo di Vincenzo Italiano e il possibile proseguo in maglia viola di Alvaro Odriozola. Ecco cosa ha detto:

“Si vuole alzare l’asticella e se questa rosa in futuro verrà rinforzata potrà dare grandi soddisfazioni. Per me blindare Italiano è una delle priorità assolute per la Fiorentina. I contratti sono importanti, ma lo è tanto di più la progettualità. Se c’è l’ambizione di crescere e fare sempre meglio, il contratto di Italiano non sarà mai un problema. Il tecnico è ambizioso e non si vuole fermare“.

Su Odriozola: “Il Real Madrid ha aperto anche alla possibilità di un nuovo prestito: per la Fiorentina questa è una buona notizia. Così il giocatore avrebbe garantita una continuità. Il fatto è che in questa stagione il Real Madrid ha pagato il 50% dell’ingaggio, mentre nella prossima sarebbe tutta a carico della Fiorentina. Si tratta di un ingaggio da 3 milioni e anche più. Sarà la società viola a decidere”.