Ceccarini: “Si raffredda l’ipotesi Goretti. Torna l’idea Macia per la Fiorentina”

Pochi minuti fa l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini questo pomeriggio è tornato a parlare di Fiorentina: il tema questa volta non è prettamente legato al campo di gioco. Secondo il giornalista, parlando di chi sarà ad affiancare prede alla guida dell’area tecnica della società viola, si sta raffreddando la pista che porta all’ex Ds del Perugia Roberto Goretti mentre sembra prendere quota quella che porta a Eduardo Macia. In caso di un suo approdo in viola, il dirigente spagnolo tornerebbe a lavorare a stretto contatto con Daniele Pradè come nella sua precedente esperienza a Firenze: i due tra il 2012 e il 2015 portarono la Fiorentina in Europa per tre stagioni consecutive.

